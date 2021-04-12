Соединенные Штаты поддержат Украину только информационно, рассказал израильский политолог Яков Кедми в интервью Украина.ру

Помимо поддержки в американских СМИ «может быть, объявят молебен за спасение Украины, который быстро перейдет в молебен запоминания, поминки той Украины, которой уже нет», предположил эксперт.

«Ни один американский солдат не будет воевать за Украину. Ни один польский солдат не будет воевать за Украину. Ни один немецкий солдат не будет воевать за Украину. Ни один румынский солдат не будет воевать за Украину. За Украину воевать никто не будет», — подчеркнул Кедми.

Зеленский и Донбасс: игра мускулами или подготовка к войне? © пресс-служба президента Украины

«Больше половины населения не будет воевать за этих отморозков, которые толкнут их на конфликт с Россией», — констатировал политолог.

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