Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в интервью Украина.ру сообщил, что украинские военные готовят масштабное наступление на Донецк и Луганск, которое начнется до 2 мая.
«Наша разведка продолжает получать информацию о подготовке украинских военнослужащих под руководством инструкторов НАТО. В тренировочном лагере в районе Мариуполя проходят сборы со снайперами, к которым привлечено порядка 15 человек личного состава ОТГ "Восток"», — говорится в сообщении.
В УНМ ДНР полагают, что активизация снайперов в лагере противника связана с недавней поставкой на Украину новой партии крупнокалиберных винтовок американского производства «Barrett».