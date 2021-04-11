Украинские снайперы приступили к сборам под руководством инструкторов НАТО в тренировочном лагере в районе Мариуполя, сообщает Донецкое агентство новостей 11 апреля со ссылкой на Управление Народной милиции (УНМ) ДНР

Зеленский и Донбасс: игра мускулами или подготовка к войне? © пресс-служба президента Украины Даниил Безсонов в интервью Украина.ру сообщил, что украинские военные готовят масштабное наступление на Донецк и Луганск, которое начнется до 2 мая.

«Наша разведка продолжает получать информацию о подготовке украинских военнослужащих под руководством инструкторов НАТО. В тренировочном лагере в районе Мариуполя проходят сборы со снайперами, к которым привлечено порядка 15 человек личного состава ОТГ "Восток"», — говорится в сообщении.

В УНМ ДНР полагают, что активизация снайперов в лагере противника связана с недавней поставкой на Украину новой партии крупнокалиберных винтовок американского производства «Barrett».