Стратегический совет Украины и Турции состоялся 10 апреля в Стамбуле.
«У нас есть общее видение ситуации и готовность к совместным действиям ради счастливого общего будущего наших стран. И все это еще раз подтвердила наша сегодняшняя встреча», — сказал Зеленский.
Эрдоган в свою очередь отметил, что в ходе встречи были рассмотрены все стороны стратегического партнерства между двумя странами.
Лидеры уделили значительное внимание торгово-экономическим отношениям между странами.
«Важное значение для них имеет дальнейшая либерализация двусторонней торговли, а существенно нарастить ее объемы может подписание Соглашения о свободной торговле. В то же время мы понимаем, что это ответственный шаг, и он должен быть сделан в соответствии с национальными интересами каждой из сторон», — сказал Зеленский.
Отмечается, что стороны договорились о проведении предметного аудита всех спорных моментов соответствующими учреждениями для поиска взаимного компромисса, который откроет путь к подписанию документа.
Эрдоган также выразил на скорое подписание соглашения. Еще одним важным аспектом в отношениях Украины и Турции он назвал туризм — он убежден, что благодаря массовой вакцинации и созданию системы сертификата безопасного туризма стороны смогут обеспечить высокий уровень безопасности.
Кроме прочего, Зеленский рассказал турецкому коллеге о перспективных направлениях для турецких инвестиций на Украине. Речь шла о возможностях, которые предоставляет «большая приватизация, в том числе в части морских портов».
Также лидеры обсудили сотрудничество в энергетической сфере, в сфере оборонной промышленности и самолетостроения.