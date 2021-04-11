Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания Стратегического совета Украины и Турции обсудили всестороннее партнерство двух стран. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Офиса президента

Стратегический совет Украины и Турции состоялся 10 апреля в Стамбуле.

«У нас есть общее видение ситуации и готовность к совместным действиям ради счастливого общего будущего наших стран. И все это еще раз подтвердила наша сегодняшняя встреча», — сказал Зеленский.

Эрдоган в свою очередь отметил, что в ходе встречи были рассмотрены все стороны стратегического партнерства между двумя странами.

Лидеры уделили значительное внимание торгово-экономическим отношениям между странами.

«Важное значение для них имеет дальнейшая либерализация двусторонней торговли, а существенно нарастить ее объемы может подписание Соглашения о свободной торговле. В то же время мы понимаем, что это ответственный шаг, и он должен быть сделан в соответствии с национальными интересами каждой из сторон», — сказал Зеленский.

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Эрдоган также выразил на скорое подписание соглашения. Еще одним важным аспектом в отношениях Украины и Турции он назвал туризм — он убежден, что благодаря массовой вакцинации и созданию системы сертификата безопасного туризма стороны смогут обеспечить высокий уровень безопасности.

Кроме прочего, Зеленский рассказал турецкому коллеге о перспективных направлениях для турецких инвестиций на Украине. Речь шла о возможностях, которые предоставляет «большая приватизация, в том числе в части морских портов».

Также лидеры обсудили сотрудничество в энергетической сфере, в сфере оборонной промышленности и самолетостроения.