Ранее сообщалось, что сжиженный углеводородный газ и дизельное топливо «Роснефти» с 1 апреля не будет поставляться покупателям на Украине.
Эксперт считает, что бизнес все равно сможет найти какие-то варианты поставок дизтоплива на Украину, но само по себе это решение очень показательное.
«Это решение — еще один косвенный признак того, что украинская сторона готовится к военной агрессии, и бизнес тоже на это реагирует. Понятно, что ситуация неясная, и, возможно, что подключится дипломатия, и все это как-то можно будет разрешить», — рассуждает Дзермант.
Пока мы видим, что и в Америке ситуация напряженная, в том числе в отношении России, и там может случиться какой-то эксцесс в виде решения администрации Джо Байдена, и Украину будут вынуждать совершить какие-то агрессивные действия, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.