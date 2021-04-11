Решение российской стороны прекратить поставки дизтоплива на Украину является косвенным признаком того, что Киев готовится к военной агрессии в Донбассе. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Обострения в Донбассе могут накалить ситуацию на украино-белорусской границе © Facebook, Алексей Дзермант

Эксперт считает, что бизнес все равно сможет найти какие-то варианты поставок дизтоплива на Украину, но само по себе это решение очень показательное.

«Это решение — еще один косвенный признак того, что украинская сторона готовится к военной агрессии, и бизнес тоже на это реагирует. Понятно, что ситуация неясная, и, возможно, что подключится дипломатия, и все это как-то можно будет разрешить», — рассуждает Дзермант.

Пока мы видим, что и в Америке ситуация напряженная, в том числе в отношении России, и там может случиться какой-то эксцесс в виде решения администрации Джо Байдена, и Украину будут вынуждать совершить какие-то агрессивные действия, добавил политолог.

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