Двум военным службы спецсвязи, устроившим в ночь на 6 апреля конфликт со стрельбой в поезде Константиновка - Киев, предъявили подозрение и избрали меру пресечения. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил 9 апреля

Офицеру, который открыл стрельбу, предъявили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство" и ч. 1 ст. 345 "Насилие в отношении работника правоохранительного органа". Он арестован на 60 суток без права выйти под залог.

На Украине двое военнослужащих устроили стрельбу в поезде © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Следствие по делу об инциденте со стрельбой в электропоезде продолжается.

В ночь на 6 апреля двое офицеров спецсвязи устроили в поезде «Константиновка — Киев» потасовку со стрельбой. В момент прибытия полиции дебоширы забаррикадировались в купе. Из-за инцидента поезд задержали на 6 часов.