Офицеру, который открыл стрельбу, предъявили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство" и ч. 1 ст. 345 "Насилие в отношении работника правоохранительного органа". Он арестован на 60 суток без права выйти под залог.
Второй участник потасовки обвиняется в халатном отношении к воинской службе при выполнении служебных обязанностей по доставке корреспонденции, бездействии военного должностного лица при совершении подчиненным правонарушения и в распитии алкогольных напитков на службе по статьям Кодекса об административных правонарушениях. Он проведет 20 суток ареста на гауптвахте.
Следствие по делу об инциденте со стрельбой в электропоезде продолжается.
В ночь на 6 апреля двое офицеров спецсвязи устроили в поезде «Константиновка — Киев» потасовку со стрельбой. В момент прибытия полиции дебоширы забаррикадировались в купе. Из-за инцидента поезд задержали на 6 часов.