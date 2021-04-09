В турецкой компании Baykar, которая производит ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщили, что Украина уже закупила турецкие беспилотники, поэтому посещение их завода-производителя не значится в программе предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает 9 апреля РИА Новости

«Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с Министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами, — это покупка (украинцами. — Ред.) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», — пояснили в пресс-службе турецкой компании.

Там много заробитчан. Эксперт сказал, помогут ли украинским войскам турецкие беспилотники © пресс-служба СНБО Владимира Зеленского в Турцию между сторонами были подписаны рамочное военное соглашение и меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей. Турция планирует постройку на территории Украины завода по производству беспилотников.

Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что турецкие беспилотники планируется использовать в Азовской и Черноморской операционных зонах.

В марте 2021 года депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Игорь Копытин посетил ход производства для Украины БПЛА TB2 на Baykar Defense в Стамбуле.

Ранее в Офисе президента Украины анонсировали новый визит Зеленского в Турцию 10 апреля.