«Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест. Обязали сдать загранпаспорта», — написал сам активист.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы. Его обвиняют в похищении, пытках и вымогательстве. Националиста признали виновным в похищении депутата. Радикала взяли под стражу в зале суда.
В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко. Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.
В приговоре по делу о похищении человека кроме Стерненко фигурирует также Руслан Демчук, которого суд принял решение тоже освободить из-под стражи.
Двадцатого марта под зданием Офиса президента прошел митинг сторонников Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание файеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи. Акция протеста нанесла государству ущерб на 2 млн гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1,5 тыс. человек
Сообщалось и о других подобных преступлениях, к которым причастен Стерненко. В 2018 году в Одессе он убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. Стерненко заявил, что защищался. При этом он нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал. Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Верховной Рады.