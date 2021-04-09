Апелляционный суд Одессы принял решение изменить меру пресечения радикалу Сергею Стерненко, который зарезал человека в 2018 году, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом 9 апреля он сообщил в Facebook

Кто будет следующим президентом Украины: Марченко или Стерненко? © Facebook, Сергій Стерненко/Оксана Марченко

Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы. Его обвиняют в похищении, пытках и вымогательстве. Националиста признали виновным в похищении депутата. Радикала взяли под стражу в зале суда.

В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко. Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.

В приговоре по делу о похищении человека кроме Стерненко фигурирует также Руслан Демчук, которого суд принял решение тоже освободить из-под стражи.

Двадцатого марта под зданием Офиса президента прошел митинг сторонников Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание файеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи. Акция протеста нанесла государству ущерб на 2 млн гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1,5 тыс. человек

Сообщалось и о других подобных преступлениях, к которым причастен Стерненко. В 2018 году в Одессе он убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. Стерненко заявил, что защищался. При этом он нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал. Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Верховной Рады.