Высший антикоррупционный суд Украины избрал брату главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрию Зонтову меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Соответствующее решение было принято ВАКС, сообщается в YouTube

Украинский политолог озвучил неприятную правду о НАТО © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Применить к подозреваемому Зонтову Юрию Вячеславовичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 4 июня 2021 года включительно. Определить подозреваемому залог в размере 15 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц», — заявил судья.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Зонтова при получении 100 тысяч долларов. По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка.

Вовк возглавляет Окружной административный суд Киева более 11 лет. До этого он работал в прокуратуре, а также был помощником экс-депутата от «Партии регионов» Сергея Кивалова. В 2013 году суд под председательством Вовка разрешил начать разбирать баррикады участников Майдана.

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете Вовка. Обвинение заявило, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.