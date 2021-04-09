Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что США, скорее всего, не вынуждают президента Украины Владимира Зеленского к обострению в Донбассе. Он отметил, что поездка украинского лидера в регион вряд ли приведет к эскалации ситуации, но Киев «играет со спичками».
Эксперт подчеркнул, что даже если бы президентом завтра стал условный Юрий Бойко или еще кто, декларирующий пророссийскую политику и заявляющий о необходимости мира, все равно вряд ли что-то изменилось бы, учитывая общий характер Украины, украинской власти и ее зависимости.
«А президент у нас не монарх, и он не может росчерком пера поменять внешнюю политику. Обретение субъектности — это длительный процесс, который, как правило, растягивается на десятилетия», — пояснил Бондаренко.
Политолог выразил надежду, что сторонники украинского суверенитета смогут объединиться в ближайшее время в ирредентистскую партию, которая может ставить перед собой задачи и цели обретения реальной независимости.
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