Отсутствие полноценной субъектности у Украины диктует свои условия поведения любому, кто приходит на пост президента. И Владимир Зеленский шел во власть с иллюзиями, которые со временем развеялись. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Зеленский шел в политику по приколу, но почувствовал вкус власти © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Козак заявил, что США, скорее всего, не вынуждают президента Украины Владимира Зеленского к обострению в Донбассе. Он отметил, что поездка украинского лидера в регион вряд ли приведет к эскалации ситуации, но Киев «играет со спичками».

Эксперт подчеркнул, что даже если бы президентом завтра стал условный Юрий Бойко или еще кто, декларирующий пророссийскую политику и заявляющий о необходимости мира, все равно вряд ли что-то изменилось бы, учитывая общий характер Украины, украинской власти и ее зависимости.

«А президент у нас не монарх, и он не может росчерком пера поменять внешнюю политику. Обретение субъектности — это длительный процесс, который, как правило, растягивается на десятилетия», — пояснил Бондаренко.

Политолог выразил надежду, что сторонники украинского суверенитета смогут объединиться в ближайшее время в ирредентистскую партию, которая может ставить перед собой задачи и цели обретения реальной независимости.

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