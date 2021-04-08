Переводы профессиональной лексики на украинский язык отнимают массу бесценного времени украинских медиков. Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Павел Волков

«Переводы занимают много ценного рабочего времени, и особенно сильно это сказывается в период коронавирусной пандемии и реформы здравоохранения, когда медперсонала и так не хватает. Не всегда у врача есть время лезть в словарь. Вот и пишут на суржике, а потом это читать пациентам», — отметил автор.

Так, затруднения может вызвать такое словосочетание, как «тазобедренный сустав».

«Как написать по-украински "тазобедренный сустав"? То, что сустав — это суглоб, лично я помню. Бедро — это стегно (в магазинах, торгующих курятиной, на ценниках написано, поэтому знают все). А как будет "таз"? Оказывается, не важно, потому что тазобедренный сустав — это кульшовий суглоб», — пишет Волков.

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«В общем, подмышки — это пахви. Этимологии общепринятой нет. Кто-то выводит это слово из чешского языка, кто-то чуть ли не из санскрита. Есть даже такая совсем нелепая версия, что «пахви» — от слова "пахнуть". Первое же, что мы узнаем о "пахвах" из украинской «Википедии», — это то, что их не надо путать с "піхвою" (отделом репродуктивной системы самки) и "пахвиною" (частью нижнего края живота, которая прилегает к бедру)», — объясняет автор.

Подробнее о том, почему тотальная украинизация неэффективна читайте в статье на сайте Украина.ру