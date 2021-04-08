Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2», отметив, что дипломатия США деградирует, пишет РИА Новости 8 апреля

Ранее администрация Джо Байдена не стала усиливать санкции против «Северного потока – 2», что вызвало критику со стороны ряда конгрессменов, потребовавших нарастить давление на проект.

«Я вот слышал, у них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток – 2". Будет просто ездить и всем грозить», — цитирует агентство Лаврова.

«Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

О возможном назначении спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2», ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.