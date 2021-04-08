Бывший член наблюдательного совета «Нафтогаза» может стать спецпосланником США в Европу для переговоров о сворачивании проекта «Северный поток – 2», который готов на 95%. Об этом 7 апреля сообщило издание Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников

Отмечается, что в конце марта предложение занять пост спецпосланника получил бывший координатор и спецпосланник по вопросам международной энергетики в администрации Барака Обамы Эймос Хохстейн. По данным источников, Хохстейн предложение не принял. «Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Хохстейн, который вышел из наблюдательного совета украинской энергетической компании "Нафтогаз" в конце прошлого года, отказался от комментариев», — говорится в сообщении.

США советуют Европе диверсифицировать поставки, например, за счет газа из США. Германия продолжает поддерживать проект. Администрация Дональда Трампа в 2019 году ввела первые санкции против «Северного потока – 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.