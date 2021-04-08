Следователи Госбюро расследований (ГБР) Украины пришли в центральный офис акционерного общества «Укрзализныци». Об этом 8 апреля сообщает канал PavlovskyNews в Telegram

«Перед началом заседания Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки и оценки состояния "Укрзализныци" в центральный офис акционерного общества пришли с обысками сотрудники Госбюро расследований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию каналу подтвердили в охране объекта. «Укрзализныця» под пятой Сороса. По Ахметову и Саакашвили нанесли очередной удар © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Временная следственная комиссия в Раде должна собраться в 14:00 для расследования фактов возможной бездеятельности и нарушения законодательства Украины органами управления «Укрзализныци», которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей.

Ранее сообщалось, что чистый убыток администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» за девять месяцев 2020 года составил 11,36 млрд грн (около 30 млрд рублей). Чистый доход компании от реализации продукции за девять месяцев составил 55,1 млрд грн (около 130 млрд рублей). При этом ее себестоимость составила 55,6 млрд грн.