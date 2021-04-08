Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау нанесет срочный визит в Киев, чтобы обсудить ситуацию на украинской границе. Об этом сообщает МИД республики

«Сегодня, 8 апреля, состоится чрезвычайный, срочный визит министра Збигнева Рау в Киев в свете угрозы миру у границ Украины», — сказано в сообщении Twitter-аккаунта польского МИД.

Второго апреля Киев обвинил Москву в увеличении военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел Евросоюза обсудили «военную активность России вокруг Украины».

Отношения Киева и Москвы резко ухудшились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и начала войны в Донбассе.

12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».