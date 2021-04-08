«Сегодня, 8 апреля, состоится чрезвычайный, срочный визит министра Збигнева Рау в Киев в свете угрозы миру у границ Украины», — сказано в сообщении Twitter-аккаунта польского МИД.
Ранее в тот же день стало известно, что США, Великобритания, Канада, Литва и Польша обсудили «увеличение российской военной активности» у границ Украины.
Второго апреля Киев обвинил Москву в увеличении военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел Евросоюза обсудили «военную активность России вокруг Украины».
Отношения Киева и Москвы резко ухудшились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и начала войны в Донбассе.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».