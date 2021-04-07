Первая леди Украины Елена Зеленская 7 апреля рассказала в Facebook о завершении первого этапа реформы питания в украинских школах и попала под огонь критики в комментариях

«Последний и самый важный документ, нормы и порядок организации питания в учреждениях образования и детских заведениях оздоровления и отдыха, 24 марта был утвержден постановлением Кабинета министров Украины, а вчера — официально опубликован», — написала Зеленская.

Без сосисок и газировки: Зеленская выдвинула новую идею и попала под раздачу © Instagram Елена Зеленская

В порциях школьников должно быть уменьшено количество сахара и хлеба, а количество фруктов, мяса и молочных продуктов на порцию, напротив, должно вырасти.

Инициативу Зеленской не многие восприняли с энтузиазмом, большинство подписчиков нашли, за что ее раскритиковать.

«Особенно это актуально на карантине в красных зонах при неработающих школах», «Перестаньте заниматься ерундой», «А бюджет под это все, конечно же, никто не выделил…», «Живет в другой реальности», «Мясо и молочку на местах точно не добавят, а вот хлеб и сахар сократят точно», — отметили в комментариях.