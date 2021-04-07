Украинская певица Алина Гросу 6 апреля в Instagram опубликовала шуточный видеоролик, в котором, сидя на кровати, пародирует знаменитый отрывок из фильма «Основной инстинкт». Вот только ноги у нее при этом сильно заросшие

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«Алинка, на депиляцию срочно надо», «Ого, а ножки еще зимние, волосатые», «Уля-ля какие ножки и шортики, это ноги после зимы», — продолжили шутку певицы ее подписчики.

На самом деле артистка приняла участие во флешмобе, который сейчас гуляет в сети. Суть его сводится к тому, что девушки выкладывают ролики, где сидят верхом на своих мужчинах, которые делают акробатические движения ногами.

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Певица Алина Гросу родом из Черновцов. До 2018 года сотрудничала с продюсерским центром Григория Лепса. На счету Гросу восемь альбомов и съемки в 18 фильмах и сериалах. На данный момент состоит в отношениях с российским актером Романом Полянским, хотя долгое время певица называла его просто другом.

По всей видимости, связь с Гросу так сильно повлияла на мужчину, что в начале 2021 года он заявил, что переехал на Украину и учит украинский язык.