Ведущий Иван Ургант озвучил свою версию, зачем 12 обнаженных украинок вышли на балкон элитной гостиницы в Объединенных Арабских Эмиратах, за что позже пошли под суд за нарушение местного закона. Соответствующий выпуск программы «Вечерний Ургант» появился на YouTube 6 апреля

Ургант в шутку предположил, что в истории может быть замешан известный «Холостяк» — рэпер Тимати, который как раз выбирает себе невесту из обилия красивых и длинноногих участниц шоу.

«Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода "Холостяка" в номере, и он попросил их выйти», — пошутил Ургант.

«Тут сразу видно, что это страны-участницы НАТО», — снова пошутил шоумен.

А вот с версией журналистов, что это были модели, ведущий категорически не согласился, заявив, что обнаженные дамы могут являться и научными сотрудниками тайной лаборатории, «дубайская полиция не следит за новостями науки, а девушки прочитали исследование и вышли убивать коронавирус», сделал вывод Ургант. Также он заметил, что человек, сделавший фото, должен иметь какую-то связь с математикой, так как девушки на снимке «тщательно подсчитаны».

Известно, что девушек депортируют на родину, кроме того, им грозит штраф до 1,3 тыс. долларов (чуть более 100 тыс. рублей).

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История началась с того, как в субботу, 3 апреля, в соцсетях опубликовали видео и фото обнаженной фотосессии компании дам на балконе элитной гостиницы Dubai Marina. Общественность Эмиратов возмутило произошедшее, так как данная выходка противоречит местному законодательству.