За чертой бедности в первом полугодии 2020 года оказались 42,4% работающих украинцев. Об этом 7 апреля сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады на сайте парламента

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что правительство рассматривает борьбу с бедностью как основную задачу. Социолог назвала долю живущих за чертой бедности украинцев © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье», — говорится в сообщении.

По мнению заведующей сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмилы Черенько, до конца года ситуация не улучшится.

В октябре 2020 года Всемирный банк прогнозировал, что экономический кризис приведет Украину к повышению уровня бедности. Для его снижения необходим устойчивый экономический рост.