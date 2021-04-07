Он напомнил, что сегодня в «красной» зоне карантина находятся 11 украинских регионов из 25, в то время как в 2020 году локдаун охватывал всю территорию страны.
«Во-первых, карантинные меры действуют на экономику неоднородно — почти не влияют на такие отрасли экономики, как промышленность, сельское хозяйство, и существенно влияют на сектор услуг, транспорт. Во-вторых, экономика уже в значительной мере адаптировалась к карантинным мероприятиям даже в секторе услуг», — сказал Шевченко.
Нацбанк оценил негативное влияние январского локдауна на ВВП страны в 0,2%, а мартовские ограничения оказали еще меньшее влияние. Обновленный макропрогноз будет обнародован после объявления учетной ставки 15 апреля.
По словам главы НБУ, при составлении макропрогноза банк исходит из нескольких сценариев локдауна. Так, в апрельском прогнозе будет учтено усиление ограничений из-за попадания региона в «красную» зону карантина.
В ноябре прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика не выдержит введение полного локдауна.