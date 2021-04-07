В 2021 году влияние локдаунов не такое разрушительное, как во втором квартале 2020-го, поскольку экономика страны уже адаптировалась к карантинным мерам. Об этом глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил в интервью Интерфаксу-Украина 7 апреля

МВФ спрогнозировал замедление роста экономики Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Во-первых, карантинные меры действуют на экономику неоднородно — почти не влияют на такие отрасли экономики, как промышленность, сельское хозяйство, и существенно влияют на сектор услуг, транспорт. Во-вторых, экономика уже в значительной мере адаптировалась к карантинным мероприятиям даже в секторе услуг», — сказал Шевченко.

Нацбанк оценил негативное влияние январского локдауна на ВВП страны в 0,2%, а мартовские ограничения оказали еще меньшее влияние. Обновленный макропрогноз будет обнародован после объявления учетной ставки 15 апреля.

По словам главы НБУ, при составлении макропрогноза банк исходит из нескольких сценариев локдауна. Так, в апрельском прогнозе будет учтено усиление ограничений из-за попадания региона в «красную» зону карантина.

В ноябре прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика не выдержит введение полного локдауна.