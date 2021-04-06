Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола открыл дело против футболистов, которые защищали цвета сборной Донецкой Народной Республики (ДНР) в товарищеском матче против Абхазии в сентябре 2020 года. Об этом сообщили 5 апреля на сайте ассоциации

«Поздно пить боржоми»: скандальный футболист побоксировал с Усиком © Евгений Селезнев/Инстаграм В список спортсменов-«нарушителей» вошли: Артем Бессалов, Станислав Гарненко, Андрей Лагода, Ярослав Махно, Евгений Охмат, Артем Пархоменко, Савелий Томазов, Евгений Федотов, Владислав Фролов. Кроме того, в декабре 2020 года в абхазском Сухуме прошел турнир под названием «Лига братских народов-2020». В нем принимала участие команда «Восток-уголь» из Луганской Народной Республики (ЛНР). В ее составе играли украинцы Сергей Асьмаев, Вячеслав Бебенин, Марк Белавин, Александр Варванин, Сергей Дрыга, Алексей Еремин, Сергей Жарый, Михаил Захаров, Иван Зубахин, Роман Коновалов, Александр Майборода, Евгений Наумов, Иван Рудницкий, Владислав Рябчинский, Андрей Ткачев, Сергей Циндрик, Алексей Яковленко.