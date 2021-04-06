В Белоруссии заблокировали банковские счета бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом 5 апреля сообщил ее Telegram-канал

Болкунец рассказал о ситуации в банковской системе Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов был заблокирован «в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям».

В последнее время на этот счет поступала только социальная пенсия ребенку-инвалиду, которая составляла 223 белорусских рубля в месяц (почти 6,5 тысячи российских рублей).

На прошлой неделе КГБ Белоруссии внес Тихановскую и еще 17 человек в список террористов. По версии властей, экс-кандидат и другие оппозиционеры пытались устроить взрывы и поджоги в Минске и других городах.

Белорусская оппозиция, в свою очередь, просила крупнейшие иностранные финансовые организации заблокировать счета госбанков — «Беларусбанка» и «Белинвестбанка» — за поддержку президента Александра Лукашенко.