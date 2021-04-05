Ковидиотизм по-молдавски. Гастарбайтеры закатывают вечеринки и заражают родню коронавирусом
Ковидиотизм по-молдавски. Гастарбайтеры закатывают вечеринки и заражают родню коронавирусом
© AP, Sergei Grits
Ресторан, о котором идет речь, находится в дорогом районе Парижа. Посетители и персонал заведения находились в помещении без медицинских масок, не соблюдали социальную дистанцию.

Авторы материала взяли интервью у одного из организаторов запрещенных вечеринок. Мужчина заявил, что в мероприятиях принимали участие несколько членов французского правительства.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префекту полиции Парижа проверить факты, приведенные телеканалом.

С конца октября по настоящее время заведения общепита во Франции закрыты на фоне пандемии коронавируса. Штраф за нарушение ограничений составляет 135 евро, а для организаторов мероприятий — 15 тысяч евро и до года тюремного срока.