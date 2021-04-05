Ресторан, о котором идет речь, находится в дорогом районе Парижа. Посетители и персонал заведения находились в помещении без медицинских масок, не соблюдали социальную дистанцию.
Авторы материала взяли интервью у одного из организаторов запрещенных вечеринок. Мужчина заявил, что в мероприятиях принимали участие несколько членов французского правительства.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префекту полиции Парижа проверить факты, приведенные телеканалом.
#BouchesDuRhône ⚠️ Les #gendarmes mettent fin à une fête clandestine rassemblant près de 150 personnes.— Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) April 4, 2021
😠Non-respect des mesures #covid
➡️Nombreuses verbalisations
☝️ Restons prudents, empêchons le virus de circuler.#NotreEngagementVotreSécuritéhttps://t.co/N06pL1cXWv
С конца октября по настоящее время заведения общепита во Франции закрыты на фоне пандемии коронавируса. Штраф за нарушение ограничений составляет 135 евро, а для организаторов мероприятий — 15 тысяч евро и до года тюремного срока.