Французских министров заподозрили в причастности к вечеринкам в подпольном ресторане. Видео, снятое на скрытую камеру, показал на днях телеканал М6

Ковидиотизм по-молдавски. Гастарбайтеры закатывают вечеринки и заражают родню коронавирусом © AP, Sergei Grits

Авторы материала взяли интервью у одного из организаторов запрещенных вечеринок. Мужчина заявил, что в мероприятиях принимали участие несколько членов французского правительства.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префекту полиции Парижа проверить факты, приведенные телеканалом.

#BouchesDuRhône ⚠️ Les #gendarmes mettent fin à une fête clandestine rassemblant près de 150 personnes.

😠Non-respect des mesures #covid

➡️Nombreuses verbalisations

☝️ Restons prudents, empêchons le virus de circuler.#NotreEngagementVotreSécuritéhttps://t.co/N06pL1cXWv — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) April 4, 2021

С конца октября по настоящее время заведения общепита во Франции закрыты на фоне пандемии коронавируса. Штраф за нарушение ограничений составляет 135 евро, а для организаторов мероприятий — 15 тысяч евро и до года тюремного срока.