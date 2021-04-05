Эксперт отметил, что перед Россией задача урегулировать отношения со всеми странами Восточной Европы, поскольку это фронтир с Западом. При этом, по его словам, на смену глобализации пришла дезинтеграция мира, и нужно параллельно с этим процессом запускать создание новой организации стран.
«Россия сейчас должна взять на себя лидерское место в создании нового панрегиона, который будет реально очень большим. При благоприятном стечении обстоятельств на западном окончании этого панрегиона будет Германия, на восточном будет Япония, мы туда еще мост построим и трубопроводы продолжим, сделаем полуостровом Японию. А на юге это Турция и Иран», — сказал Казаков.
Он отметил расширение Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и подчеркнул, что страны стоят в очереди на вступление в эти организации, поскольку им нужен выход на рынок России и ее ресурсы, которых нет у них.
Полностью интервью можно прочитать здесь.