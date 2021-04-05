Пока происходит дезинтеграция мира после глобализации, нужно запускать новую организацию, которая в том числе позволила бы России решить проблемы отношений с соседями. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал секретарь президиума объединенной партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Казаков

Эксперт отметил, что перед Россией задача урегулировать отношения со всеми странами Восточной Европы, поскольку это фронтир с Западом. При этом, по его словам, на смену глобализации пришла дезинтеграция мира, и нужно параллельно с этим процессом запускать создание новой организации стран. Казахстанский эксперт сказал, чем реально займется республика во время председательства в ЕАЭС © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Россия сейчас должна взять на себя лидерское место в создании нового панрегиона, который будет реально очень большим. При благоприятном стечении обстоятельств на западном окончании этого панрегиона будет Германия, на восточном будет Япония, мы туда еще мост построим и трубопроводы продолжим, сделаем полуостровом Японию. А на юге это Турция и Иран», — сказал Казаков.

Он отметил расширение Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и подчеркнул, что страны стоят в очереди на вступление в эти организации, поскольку им нужен выход на рынок России и ее ресурсы, которых нет у них.

Полностью интервью можно прочитать здесь.