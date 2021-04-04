Риторика властей Украины чревата тяжелыми последствиями для страны. Об этом 4 апреля написал в Telegram-канале председатель Государственной думы России Вячеслав Володин

Действия Киева направлены на запугивание людей и усиление напряжения в регионе, в то время как власть не несет никакой ответственности, отметил Володин.

По его словам, Украина зря рассчитывает на поддержку США. Кулеба обсудил Донбасс и Крым с госсекретарем США © Facebook, Dmytro Kuleba

«Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдёт с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР — то это не так», — написал он.

Председатель Госдумы подчеркнул, что в отличие от США Европа знает, что такое война, и не захочет принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведёт.

Он обратился к Киеву с призывом прекратить нагнетать ситуацию в Донбассе и сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения. Иначе, указал политик, Украину ждет возможность исключения из Совета Европы.

«Такое ощущение, что представители Украины живут в другом мире, либо настолько вознеслись, что не способны адекватно воспринимать ситуацию. Задайте себе вопрос: а вы считаете, что с вами сядут за стол переговоров? Ведь на ваших руках кровь детей, женщин, стариков», — добавил Володин.

Ранее после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина.