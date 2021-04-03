Украинская армия перевооружилась и сейчас готовится к возобновлению войны в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал донецкий писатель, экс-боец бригады «Восток» Владлен Татарский

Технические возможности украинской армии возросли, поэтому плохая погода и распутица не является препятствием к усугублению конфликта в Донбассе, сказал писатель.

«Да, я абсолютно верю, что Украина готовит наступление. Большое или маленькое, я не знаю, это мы можем только предполагать», — полагает Татарский.

Эксперт назвал срок наступления Украины на Донбасс © кадр из видео Украина.ру

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.