Технические возможности украинской армии возросли, поэтому плохая погода и распутица не является препятствием к усугублению конфликта в Донбассе, сказал писатель.
«Да, я абсолютно верю, что Украина готовит наступление. Большое или маленькое, я не знаю, это мы можем только предполагать», — полагает Татарский.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.