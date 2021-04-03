Америка использует Украину для того, чтобы отвлечь Россию и поставить ее в невыгодное положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов

США усиливают давление на Россию, потому что считают ее опасным соперником, полагает эксперт.

«Большинство политиков Госдепартамента неспособны показать Украину на карте пальцем, но они знают, что, поскольку это инструмент сдерживания России, о чём они прямо пишут в своих документах, они будут ее поддерживать», — сказал Асафов.

Мирошник разъяснил позицию США по Украине © CC0, Pixabay Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.