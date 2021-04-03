США усиливают давление на Россию, потому что считают ее опасным соперником, полагает эксперт.
«Большинство политиков Госдепартамента неспособны показать Украину на карте пальцем, но они знают, что, поскольку это инструмент сдерживания России, о чём они прямо пишут в своих документах, они будут ее поддерживать», — сказал Асафов.
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.
Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.