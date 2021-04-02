В Барнауле (Алтайский край) ФСБ задержала экстремиста, который по заданию украинских кураторов из организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) готовил так называемые акции прямого действия против представителей нацменьшинств и органов госвласти. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает 2 апреля РИА-Новости

Отмечается, что был задержан местный житель 2000 года рождения, который намеревался совершить акции, направленные на «устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти».

При обыске у злоумышленника нашли взрывчатку, инструкции по изготовлению бомбы и экстремистскую литературу. Также в его телефоне были найдены фотографии объектов, которые могли бы стать мишенью экстремиста. Данные снимки направлялись кураторам, действующим с территории Украины, сообщает пресс-служба ФСБ. «Маньяки. Культ убийц»: последователей украинских неонацистов поймали в Воронеже © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

«Этническое национальное объединение» активно действует в соцсетях и мессенджерах. На странице этой неонацистской группировки в социальной сети «ВКонтакте» указано, что ее главной целью является «создание децентрализованной организации, состоящей из сети автономных ячеек по городам России, Украины, Беларуси».

По данным ФСБ, задержанный в Барнауле радикал самостоятельно вышел на представителей ЭНО через социальные сети в феврале этого года. Ведется расследование по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

В феврале-марте этого года ФСБ уже задерживала сторонников украинских националистов. Так, в Геленджике, Ярославле и Воронеже были арестованы представители неонацистской организации «Маньяки. Культ убийц».