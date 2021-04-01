НАТО не будет принимать участие в боевых действиях в Донбассе в поддержку Украины (в случае обострения конфликта) из-за страха перед Россией. Такую точку зрения высказал 31 марта депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «Перший незалежний» («Первый независимый»)

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.