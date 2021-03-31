Замглавы Конституционного суда Украины (КСУ) Сергей Головатый в декларации о доходах за 2020 год указал, что владеет храмом раскольнического «Киевского патриархата» в Черкасской области. Информация об этом на днях была обнародована в Едином госреестре деклараций

Церковные войны. Раскольники ПЦУ захватили храм Киевского патриархата © Фото УПЦ КП Уточняется, что храм находится в поселке Ольшане в Городнищенском районе. Его площадь составляет 201 кв. м. Права на храм были оформлены 22 июля 2010 года.

Кроме того, Головатый задекларировал жилой дом площадью 464 кв. м и четыре земельных участка в селе Оленовка Фастовского района Киевской области, две квартиры в Киеве и 50% собственности на жилой дом в Смеле Черкасской области.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата.