Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов перед отчетом в Верховной Раде ознакомился со списком вопросов от депутатов «Слуги народа», ответы на которые он зачитывал по тем же бумагам. Соответствующие фотографии 30 марта опубликовал журналист Андрей Дзиндзя в Facebook

Иван Баканов: кто он © скриншот с видео "Телеканал Прямий" | скриншот с видео "Телеканал Прямий" | Перейти в фотобанк Накануне в Раде депутат Гео Лерос заявил, что располагает некими видеозаписями Баканова и президента Владимира Зеленского. Депутат спросил, «отмазывал» ли Зеленский Баканова от тюрьмы. По словам Лероса, в 2011 году Баканов стал фигурантом дела СБУ из-за преступной схемы с государственными гидроэлектростанциями, но Зеленский якобы прикрыл Баканова через экс-главу СБУ Валерия Хорошковского. Баканов в ответ заявил, что депутат распространяет лживые сведения.