«Ничего особенного, просто перед лейтенантом Бакановым лежит сценарий с вопросами и ответами на них. Эти вопросы ему на сегодняшнем заседании совершенно случайно были заданы депутатами "Слуги народа"! "95-й квартал" — это навсегда», — сыронизировал журналист.
Накануне в Раде депутат Гео Лерос заявил, что располагает некими видеозаписями Баканова и президента Владимира Зеленского. Депутат спросил, «отмазывал» ли Зеленский Баканова от тюрьмы. По словам Лероса, в 2011 году Баканов стал фигурантом дела СБУ из-за преступной схемы с государственными гидроэлектростанциями, но Зеленский якобы прикрыл Баканова через экс-главу СБУ Валерия Хорошковского. Баканов в ответ заявил, что депутат распространяет лживые сведения.