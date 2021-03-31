Украинский ведущий Тимур Мирошниченко опроверг информацию о том, что в этом году «променял» «Евровидение» на «Славянский базар». Шоумен заявил, что все с точностью до наоборот. Об этом 31 марта он написал в своем Facebook

«Я не еду на "Славянский базар". Я продолжаю комментировать "Евровидение"! Это два четких факта, с которыми я спокойно жил весь день, пока журналисты некоторых сомнительных изданий и соцсети не отправили меня в этом году на мероприятие [Александра] Лукашенко и не уволили с "Суспільного" за сотрудничество с диктатором», — написал Мирошниченко.

За «Базар» ответишь: Maruv под давлением фанатов отказалась от участия в белорусском фестивале © Maruv/Инстаграм

Ведущий пояснил, что долгое время работал на канале, фактически появляясь дважды в год: в мае, чтобы комментировать «Евровидение», и в ноябре — аналогичный детский конкурс. В итоге было принято решение, что совместительства для этого вполне достаточно, поэтому с канала он не ушел, а просто сменил трудовой статус.

По словам Мирошниченко, на «Славянском базаре» он тоже проработал немало — более 10 лет, но в этом году решил отказаться по политическим соображениям.

«Ситуация в Белоруссии напряглась настолько, что вряд ли песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам, — сказал он.

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Во вторник, 30 марта, украинский сайт MediaSapiens написал, что ведущий Тимур Мирошниченко заявлен ведущим «Славянского базара», а с «Суспільного», где комментировал «Евровидение», он уволился. Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в тот же день подтвердил увольнение Мирошниченко.

Издание также опубликовало комментарий самого ведущего, в котором он сказал, что еще не принял окончательного решения относительно белорусского конкурса.

После того как Мирошниченко опубликовал опровержение в Facebook, представители НОТУ отметили, что в программе «Славянского базара – 2021» ведущий еще заявлен. Мирошниченко заявил, что СМИ просто перекрутили его слова и подали информацию неверно.

«Славянский базар» пройдет в Витебске 14-19 июля. До «Евровидения-2021» Белоруссию не допустили, в качестве причины организаторы песенного состязания указали, что композиция страны «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».