Белянин опубликовал фото с главным героем сезона — рэпером Тимати, а также сообщил, что стал заменой Добрынина на роль ведущего.
Как сообщалось, причиной внезапного ухода из шоу украинского ведущего стал положительный тест на коронавирус.
При этом ранее новость о том, что Добрынин стал ведущим российской версии «Холостяка», вызвала резонанс среди его украинских поклонников. Это вызвало шквал критики со стороны украинцев: многие осудили ведущего за съемки в России.
Добрынин сам был участником «Холостяка-9» на Украине. В финале он выбрал Дашу Квиткову, и они стали единственной парой в истории украинского шоу, которая поженилась по завершении проекта.