Новым ведущим российского шоу «Холостяк» вместо украинского экс-холостяка Никиты Добрынина стал российский актер и ведущий Михаил Белянин. Он рассказал об этом в своем Instagram-аккаунте 27 марта

Белянин опубликовал фото с главным героем сезона — рэпером Тимати, а также сообщил, что стал заменой Добрынина на роль ведущего.

Украинский ведущий Добрынин вынужденно покинул российского «Холостяка» © Никита Добрынин/Инстаграм

При этом ранее новость о том, что Добрынин стал ведущим российской версии «Холостяка», вызвала резонанс среди его украинских поклонников. Это вызвало шквал критики со стороны украинцев: многие осудили ведущего за съемки в России.

Добрынин сам был участником «Холостяка-9» на Украине. В финале он выбрал Дашу Квиткову, и они стали единственной парой в истории украинского шоу, которая поженилась по завершении проекта.