Украинская певица Maruv отказалась от участия в фестивале «Славянский базар в Витебске». Об этом 29 марта сообщил украинский Telegram-канал «Євробачення Україна — Eurovision Ukraine»

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«Не поддерживайте диктатора, откажитесь от участия в "Славянском базаре"», «Дорогая Анна, не приезжайте в Белоруссию, не поддерживайте нынешний кровавый режим, будьте солидарны с белорусами», «Не выступайте на "Славянском базаре", это танцы на крови», — такие комментарии оставили подписчики Maruv.

Ранее Белоруссию отстранили от участия в «Евровидении-2021», в качестве причины организаторы песенного состязания указали, что композиция страны «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

В ответ белорусские чиновники заявили, что, в отличие от «Евровидения», «Славянский базар», проходящий в Витебске, является конкурсом настоящего мастерства, где музыканты из России, Белоруссии и Украины по-прежнему могут показать себя.

Однако против «Базара» выступили протестующие против действующего президента Александра Лукашенко. Раньше акции недовольства проходили на улицах городов, но позже сошли на нет, перебравшись в интернет, где возмущенные действиями власти белорусы выдвигают свои требования. Одним из последних оказался саботаж «Славянского базара», проходящего в их стране.

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В 2019 году Maruv стала победительницей национального отбора «Евровидения», но отказалась ехать, заявив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков Украины», а также уточнив, что она музыкант, а «не бита на политической арене».

Фестиваль «Славянский базар» проходит с 1992 года, изначально он был задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Белоруссии, России и Украины. В рамках «Базара» ежегодно проводятся международный конкурс исполнителей эстрадной песни и международный детский музыкальный конкурс.