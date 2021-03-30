Победительница четвертого сезона украинского шоу «Від пацанки до панянки» («От пацанки до барышни») Женя Мазур, которая совсем недавно хвасталась похудением, поделилась с поклонниками рецептом идеальной шаурмы, что пользователи решили оспорить. Об этом написал сайт «РБК-Украина» 29 марта

Украинский синоптик удивил прогнозом на Пасху: чего ждать © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Готовим соус: смешиваем сметану, горчицу, карри, базилик, перец, соль, зелень. Мажем на лаваш. Кладем капусту. Курицу нарезаем и выкладываем. Трем сверху сыр. Остальные овощи. Заворачиваем. Поджариваем. Лучшая шавуха в вашей жизни готова!» — написала Мазур, но была раскритикована.

«А где лук??», «Как ты себе пальцы не порезала?», «Посолить забыла», «Пойду по своему рецепту лучше приготовлю», — прокомментировали пользователи.

К слову, не так давно Женю Мазур обвиняли в употреблении запрещенных веществ, но сама шоу-дива все отрицает.

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Шаурма — ближневосточное блюдо из мяса, обжаренного на вертеле и завернутого в лаваш с добавлением специй, соусов и салата. Это блюдо считается одним из самых демократических как по цене, так и по употреблению — шаурму принято есть без столовых приборов.

На постсоветском пространстве это блюдо чаще всего называют шаурма, шаверма, кебаб, донер, шавуха.

В среднем одна порция блюда в Киеве стоит 80-100 гривен (200-270 рублей), в Москве ее можно купить от 150 рублей. А вот самую дорогую шаурму готовят в литовском Вильнюсе. Называется этот фастфуд Lavish croco lavash aka Robin Hood («Щедрый лаваш из крокодила от Робин Гуда») и стоит в районе 30 долларов (более 2,5 тыс. руб.). Уникальной и дорогой шаурму делают мясо крокодила, а также съедобное золото высшей пробы и соус из трюфелей.