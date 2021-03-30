Порядка 76% доступных сегодня доз для вакцинации от коронавируса приходятся всего на 10 стран мира. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус, передает DW 29 марта

ВОЗ призвала богатые страны делиться вакцинами от COVID-19 © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Глобальное решение начинается с солидарности», — подчеркнул Гебреисус.

Для обеспечения бедных стран достаточным количеством доз COVID-вакцин была создана глобальная инициатива по вакцинации COVAX, в рамках которой богатые страны выделяют средства на закупку вакцины для бедных стран.

Гебреисус обещал, что Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX. Так, Украине было выделено 1 миллион 776 тысяч доз AstraZeneca/Oxford, в том числе препараты производства Serum Institute of India. Также Украина получит через COVAX 117 тысяч доз Pfizer-BioNTech.