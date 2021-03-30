Руководитель ВОЗ раскритиковал нынешнее распределение вакцины в мире, подчеркнув, что глобальный кризис требует глобальных ответов.
«Глобальное решение начинается с солидарности», — подчеркнул Гебреисус.
Для обеспечения бедных стран достаточным количеством доз COVID-вакцин была создана глобальная инициатива по вакцинации COVAX, в рамках которой богатые страны выделяют средства на закупку вакцины для бедных стран.
Гебреисус обещал, что Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX. Так, Украине было выделено 1 миллион 776 тысяч доз AstraZeneca/Oxford, в том числе препараты производства Serum Institute of India. Также Украина получит через COVAX 117 тысяч доз Pfizer-BioNTech.