Прокуратура сообщила о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольца так называемой АТО в Киеве, их задержала полиция. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры 28 марта

Тело погибшего было найдено в канаве в Киевской области. Имя убитого не называется, но, согласно сообщениям в соцсетях, это Александр Мандич, участник добровольческого батальона с позывным «Ташкент». Командир украинского добробата подорвался на мине в Донбассе © Twitter, Арсен Аваков

«Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого в полусознательном состоянии мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что у мужчины ранее был конфликт с неизвестными лицами.

Задержанным предъявили подозрение в похищении и убийстве (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины).

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей.