В пятницу, 26 марта, телеведущая, супруга председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко стала бабушкой. Об этом 27 марта она рассказала в Instagram

Малыш родился в семье Богдана, сына Оксаны Марченко от первого брака с бизнесменом Юрием Коржом.

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«Дорогие друзья, вчера поздно вечером у Богдана и Катюши родился чудесный мальчик! У меня, соответственно, — внук! Добро пожаловать в мир, Виктор-победитель — так ребята назвали малыша, в честь дедушки», — написала Марченко.

«С прибавлением в вашей семье!!!», «Пусть растёт здоровым и счастливым!!», «А вы бабушка, аж не верится», — написали в комментариях.

У Медведчука есть дочь Ирина (1982) от второго брака, а в браке с Марченко у них родилась дочь Дарья (2004).