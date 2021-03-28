Верховная Рада Украины соберется 30 марта на внеочередное заседание в связи с беспорядками у Офиса президента 20 марта. Соответствующее распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков, сообщается на сайте парламента

Сторонники Стерненко призвали «отбивать своих» у суда в Киеве © Facebook, Рух Опору Капітуляції Сергея Стерненко, осужденного на семь лет за похищение человека, прошел в Киеве у Офиса президента Украины 20 марта. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса и облили краской здание. Ущерб предварительно оценили в 2 миллиона гривен.

На заседании Рады планируется заслушать главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, председателя Нацполиции Игоря Клименко и и. о. директора Госбюро расследований (ГБР) Алексея Сухачева о беспорядках 20 марта. Также депутаты рассмотрят проект постановления Верховной Рады об осуждении этих событий.

Кроме того, по требованию президента Украины Владимира Зеленского в 13:00 30 марта пройдет еще одно внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в частности, проект постановления парламента о назначении внеочередных выборов мэра Харькова вместо скончавшегося от COVID-19 в декабре 2020 года Геннадия Кернеса.

Ранее Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день на Банковой прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией.