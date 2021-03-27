«Конституция четко регламентирует основания для увольнения судьи Конституционного Суда. Желание президента создать Конституционный Суд "под себя" в эти основания не входит. Этот указ не соответствует Конституции. Это узурпация власти», ‒ сказал Нимченко.
Он напомнил, что аналогичным образом в прошлом президент Украины Виктор Ющенко поступил с судьей Конституционного Суда Украины Сюзанной Станик, назначенной по квоте президента Леонида Кучмы.
Станник оспорила указ Ющенко в Шевченковском районном суде и была восстановлена в должности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении на должность судей Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого и Александра Касминина, подписанный президентом Виктором Януковичем.