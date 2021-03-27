Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении ряда судей Конституционного суда Украины (КСУ), получивших должности при президенте Украины Викторе Януковиче. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

На Украине разразился политический кризис после того, как КСУ признал неконституционными ряд антикоррупционных законов. Из-за попыток Зеленского давить на судей высшая судебная инстанция оказалась парализована.

«Отменить: указ президента Украины от 14 мая 2013 № 256 "О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного суда Украины"; указ президента Украины от 17 сентября 2013 №513 "О назначении А. Касминина судьей Конституционного суда Украины», — говорится в тексте указа Зеленского, вступившего в действие с момента его публикации.

Зеленский против Конституционного суда: ситуация зашла в тупик © пресс-служба президента Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

КСУ посчитал, что Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий, подписывая данный документ, и Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией.

Зеленский неоднократно отстранял судью, Тупицкий каждый раз оспаривал это решение, называя действия президента конституционным переворотом.