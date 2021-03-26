Антирекорд фиксируют второй день подряд. Накануне сообщили о 16 669 новых заражениях.
Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и в Киеве (1164).
Также за прошлые сутки госпитализировали 4826 человек, скончались 326 пациентов.
За все время пандемии на Украине заболели 1 614 707 человек, умерли 31 461 человек.
Ранее сообщалось, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 Кабинет министров Украины оставил в «желтой» зоне только Херсонскую область, «зеленой» зоны не осталось ни одной. Десять из 24 областей отнесены в «красную» зону.