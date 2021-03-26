За сутки на Украине зафиксировали 18 132 новых COVID-случая, что является антирекордом с начала пандемии в стране. Об этом 26 марта сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook

«Корона, добрый день»: украинская рэперша перепутала COVID-19 с другой болезнью © Alyona Alyona/Инстаграм

Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и в Киеве (1164).

Также за прошлые сутки госпитализировали 4826 человек, скончались 326 пациентов.

За все время пандемии на Украине заболели 1 614 707 человек, умерли 31 461 человек.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 Кабинет министров Украины оставил в «желтой» зоне только Херсонскую область, «зеленой» зоны не осталось ни одной. Десять из 24 областей отнесены в «красную» зону.