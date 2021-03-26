Несколько украинских интернет-провайдеров ограничили доступ к сайтам изданий «Апостроф», «Главком», «Голос» и другим. Об этом 25 марта сообщило издание «Апостроф»

Доступ к сайтам закрыли оператор lifecell, интернет-провайдеры Triolan и «Информационные технологии».

Такое решение было принято 18 февраля Печерским районным судом по иску бывшего главы «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула. Суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности доменных имен 12 украинских изданий, а также постановил блокировать их работу всем интернет-провайдерам и мобильным операторам на территории Украины.

При этом следователь Печерского управления полиции Василий Поплавский 10 марта принял решение о закрытии уголовного дела, так как счел претензии Барбула безосновательными.

Об информационных угрозах. Закрытие СМИ как элемент подготовки к «маленькой победоносной войне»? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам главного редактора «Апострофа» Дениса Поповича, решение суда о блокировке сайтов по отмашке бывшего чиновника — это прецедент, не имеющий ничего общего с соблюдением принципов свободы слова.

«Если так пойдет и дальше, то любое СМИ в нашей стране может быть закрыто по щелчку пальца, на том лишь основании, что его публикации не понравились людям с влиянием», — сказал Попович.

Издание «Апостроф» в 2014 году запустила команда закрытой в настоящее время газеты «Коммерсант-Украина». Его финансирует Международный центр перспективных исследований.