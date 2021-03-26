Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «О стратегии военной безопасности Украины». Соответствующий указ 25 марта опубликовали на сайте главы государства

Зеленский одобрил создание Бюро экономической безопасности © пресс-служба Президента Украины

В частности, в документе говорится, что всеобъемлющая оборона Украины не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства и соответственно истощению национальной экономики, а предусматривает поддержание определенного баланса военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины

Реализация стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.