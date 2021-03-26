Утвержденная стратегия военной безопасности Украины определяет, что военная безопасность — это «всеобъемлющая или комплексная оборона».
В частности, в документе говорится, что всеобъемлющая оборона Украины не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства и соответственно истощению национальной экономики, а предусматривает поддержание определенного баланса военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины
Реализация стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.