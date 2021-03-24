Рабочая группа Государственного совета Крыма по оценке ущерба за время нахождения полуострова в составе Украины начинает подготовку иска из-за водной блокады в результате перекрытия Северо-Крымского канала, заявил председатель парламента республики Владимир Константинов. Его слова приводит «Интерфакс» 24 марта

Подсчитанная сумма ущерба уже превысила 1 трлн рублей, иск буден подан в крымский суд не позднее июня 2021 года, шансы на победу хорошие, отметил Константинов.

«Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ», — добавил он.

Вода, банки и застройка: какие проблемы испытывает Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Указанная сумма должна была включать стоимость строительства канала, урон сельскому хозяйству, экологии и здоровью жителей, а также выделенные Россией средства на решение проблемы вододефицита.