Подсчитанная сумма ущерба уже превысила 1 трлн рублей, иск буден подан в крымский суд не позднее июня 2021 года, шансы на победу хорошие, отметил Константинов.
«Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ», — добавил он.
Ранее спикер крымского парламента поручил подсчитать ущерб, который нанесла Украина полуострову перекрытием воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу с тем, чтобы взыскать его в суде.
Указанная сумма должна была включать стоимость строительства канала, урон сельскому хозяйству, экологии и здоровью жителей, а также выделенные Россией средства на решение проблемы вододефицита.