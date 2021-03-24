Дату нового наступления украинских войск в Донбассе точно назвать нельзя, но то, что будет обострение вооруженного конфликта, однозначно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал донецкий писатель и экс-боец бригады «Восток» Владлен Татарский

Сивков рассказал, как советская военная школа помогла киевскому режиму © кадр из видео Украина.ру

«Украинцы делают ставку на турецкие БПЛА, ударные беспилотники, дроны-камикадзе. Киев хочет идти по карабахскому сценарию», — считает бывший ополченец.

Украинским военным нужна не пасмурная погода, чтобы применять военную технику, которую им поставили турки и израильтяне, объяснил Владлен Татарский.

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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».