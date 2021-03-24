На Украине повсеместно можно встретить в продаже фальсифицированное молоко, причем даже у бабушек на рынке. Об этом сообщил руководитель центра экспертиз «Тест» Валентин Безрукий, передает 24 марта «Типичный Херсон»

Маргариновый скандал: в Николаевской области школьников кормили фальсификатом вместо масла © flickr.com, michelle@TNS

У крупных производителей такой продукт сейчас встречается реже, чем у частных торговцев, говорит эксперт.

«Там бывают претензии по содержанию кишечной палочки, по микробиологии. Но вот откровенный фальсификат сейчас практически не встречается. Все же стало больше молочных ферм, и они конкурируют друг с другом по качеству молока», — сказал он.

А вот по «домашним» товарам на рынках есть вопросы.

«По поводу домашнего молока, у нас когда-то были большие исследования по закупкам в других городах. Я покупал базарное молоко в Кривом Роге. Сидит бабушка, в бутылках продает домашнее молоко, а оно фальсифицированное. Там есть растительные жиры. Мы понимаем, что это молоко не бабушкино. То есть кто-то его ей вручил», — рассказал Безрукий.

На днях он говорил также, что фальсифицированное сливочное масло заполонило полки украинских магазинов. Его тоже очень сложно определить по виду или по цене.