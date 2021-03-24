Учитывая нынешние американо-российские отношения, следует ожидать военного обострения в Донбассе, а также, по логике вещей, — дестабилизации Средней Азии, которая превратится в новую «головную боль» Кремля. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: США объявили Китаю «войну за европейское наследство», но Россия будет главным полем боя © Facebook, Філософ Вишинський Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство». Позднее в интервью Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Также он заявил, что Путин «ответит за вмешательство» в выборы в США.

Эксперт подчеркнул, что Россия должна отнестись к риторике Байдена как к объявлению войны.

«Вероятно углубление противостояния в интернете, в ходе которого не следует исключать запрета глобальных — то есть американских — социальных сетей на территории России. Техническая и медийная проработка этого сценария уже ведется. Следует ожидать военного обострения в Донбассе, а также, по логике вещей, — дестабилизации Средней Азии, которая превратится в новую "головную боль" Кремля. И, безусловно, разжигания гражданских выступлений в самой России — условный "Навальный" остается на повестке дня», — указал Вышинский.

Собеседник издания добавил, что хотя «война за европейское наследство» объявлена Китаю, Россия в силу геополитических обстоятельств окажется едва ли не главным полем боя на этой войне.

Полностью интервью можно прочитать здесь.