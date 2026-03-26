Пытки пленных и секретные тюрьмы: Россия передала в ООН два доклада о преступлениях киевского режима

Россия передала в ООН два доклада по пыткам российских военнопленных формированиями киевского режима с неопровержимыми свидетельствами нарушения третьей Женевской конвенции, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом в ночь на 26 марта сообщает РИА Новости

"Мы передали два сборника по пыткам, там речь идёт о нарушении третьей Женевской конвенции, о пытках военнопленных. Мы привели неопровержимые доводы: прямую речь, цитаты людей, которые вернулись из украинского плена", — рассказал Мирошник изданию.По словам посла, в данных докладах российская сторона сосредоточилась на описании существующей на Украине системы секретных тюрем."Это является жесточайшим нарушением норм международного гуманитарного права, является нарушением многих правочеловеческих норм, и это в принципе является военным преступлением. Но это игнорируется многими сегодня, правозащитные организации пытаются на это смотреть сквозь пальцы", — отметил дипломат.В октябре 2025 года Мирошник рассказал изданию, что международные организации, которые посещают российских военнопленных, достаточно формально выполняют свою работу и не хотят знать правду о пытках ВСУ. По его словам, они не замечают следов издевательств с украинской стороны, поскольку не являются представителями России и "не представители, которые хотят выявить абсолютную правду".Ранее сообщалось, что вооружённые формирования киевского режима за четыре года убили почти восемь тысяч мирных граждан, а с 2014 года — убили и ранили на Донбассе не менее 42 тысяч мирных граждан.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

