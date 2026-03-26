"Второй фронт Зеленского": Ищенко рассказал, почему Киев не оставляет выбора Будапешту

Учитывая поведение Украины, а также предвыборную борьбу в Венгрии, война может начаться. Угроза военного столкновения с Украиной реальна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-03-26T05:45

Ранее в своей статье "Второй фронт Владимира Зеленского" Ищенко написал следующее: Киев не оставляет Будапешту выбора, кроме силового решения. Украина может нарваться на второй фронт (не политический или дипломатический, а военный).По мнению Ищенко, учитывая поведение Украины, а также предвыборную борьбу в Венгрии (оппозиция и правящая партия идут ноздря в ноздрю), война может начаться. При этом обе этих партии против Украины, добавил он.И если в более спокойной обстановке политики могли бы объяснить народу, что не все радикальные средства хороши, то теперь они сами нагнетают ситуацию, чтобы набирать политические очки. "Украина только обостряет ситуацию. Обстановка в Венгрии тоже располагает к принятию более радикальных решений. Угроза военного столкновения реальна. И, повторюсь, численность солдат никто не будет считать. Если надо, их мобилизуют", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина не оставляет Венгрии выбора, кроме как решить вопрос Закарпатья военным путем" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Михаил Звинчук: Россия столкнулась с проблемами на Украине, потому что у нее дал сбой главный нерв войны" на сайте Украина.ру.

