"Второй фронт Зеленского": Ищенко рассказал, почему Киев не оставляет выбора Будапешту
Учитывая поведение Украины, а также предвыборную борьбу в Венгрии, война может начаться. Угроза военного столкновения с Украиной реальна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Второй фронт Зеленского": Ищенко рассказал, почему Киев не оставляет выбора Будапешту

05:45 26.03.2026
 
Ранее в своей статье "Второй фронт Владимира Зеленского" Ищенко написал следующее: Киев не оставляет Будапешту выбора, кроме силового решения. Украина может нарваться на второй фронт (не политический или дипломатический, а военный).
По мнению Ищенко, учитывая поведение Украины, а также предвыборную борьбу в Венгрии (оппозиция и правящая партия идут ноздря в ноздрю), война может начаться. При этом обе этих партии против Украины, добавил он.
"И они друг против друга. Ситуация внутри Венгрии радикализируется, потому что они знают, что население настроено против Украины", — заявил политолог.
И если в более спокойной обстановке политики могли бы объяснить народу, что не все радикальные средства хороши, то теперь они сами нагнетают ситуацию, чтобы набирать политические очки.
"Украина только обостряет ситуацию. Обстановка в Венгрии тоже располагает к принятию более радикальных решений. Угроза военного столкновения реальна. И, повторюсь, численность солдат никто не будет считать. Если надо, их мобилизуют", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина не оставляет Венгрии выбора, кроме как решить вопрос Закарпатья военным путем" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале "Михаил Звинчук: Россия столкнулась с проблемами на Украине, потому что у нее дал сбой главный нерв войны" на сайте Украина.ру.
06:20"Придется пойти на поклон к Орбану". Что говорят на Украине о конфликте с Будапештом
06:10Бензоколонка мира погубит Зеленского, союз с США умер в Анкоридже. Украина в международном контексте
06:06Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине
06:00"Что останется от Украины и сколько будет украинцев?" Эксперты и политики гадают о будущем Украины и мира
05:45"Второй фронт Зеленского": Ищенко рассказал, почему Киев не оставляет выбора Будапешту
05:30"Флаговтык" или война до конца: Евстафьев про два неудобных варианта для Трампа в Иране
05:15"Станут лакомой целью для иранцев": Блохин о переброске морпехов США в Персидский залив
05:00Молниеносной войны не получилось: ситуация в Иране для Трампа вышла из-под контроля — эксперт
04:45"Победа или смерть": политолог о тупике Трампа в Иране и последствиях убийства Лариджани
04:30"Влезли британцы": Евстафьев объяснил, кому выгодна пауза в переговорах по Украине
04:21События 25 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
04:15"Мы в ЕС, а украинцы под дверью скребутся": Ищенко объяснил, как венгры относятся к Украине
04:06При атаке дрона в Белгородской области пострадала мирная жительница — Гладков
04:00"Стамбульский формат устарел": политолог рассказал о новых условиях переговоров по Украине
03:50Над Ленобластью уничтожено более 20 украинских БПЛА — губернатор
03:33Пытки пленных и секретные тюрьмы: Россия передала в ООН два доклада о преступлениях киевского режима
02:50Беспилотники ВСУ вновь атакуют Ленобласть, в регионе активно работает ПВО
02:12Военная сводка за 25 марта от канала "Дневник десантника"
01:51Мирошник назвал число мирных граждан, погибших и пострадавших от рук боевиков ВСУ с 2022 и 2014 годов
01:20СБУ расширяет показательные карательные операции по всей Украине
Лента новостейМолния