https://ukraina.ru/20260325/siniy-perevorot-v-ssha-nachalsya-s-zadnego-dvora-trampa-1077158286.html

Синий переворот в США начался с "заднего двора" Трампа

Избирательный округ, в котором президент-республиканец США Дональд Трамп зарегистрирован как избиратель, теперь будет представлять новичок в политических кругах от Демократической партии

2026-03-25T21:47

эксклюзив

сша

флорида

дональд трамп

джо байден

демократическая партия

республиканская партия

выборы

бензин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077158621_0:237:2508:1648_1920x0_80_0_0_bb3883d42c94626d606449b7657da746.jpg

На внеочередных выборах в законодательные органы штата Флорида, результаты которых объявили 24 марта, неожиданно победила не имеющая политического опыта владелица малого бизнеса (компания FIT4MOM Palm Beach проводит фитнес-тренировки для беременных женщин и молодых мам), жена военнослужащего, мать троих детей Эмили Грегори от Демократической партии. С минимальным перевесом – 51% против 49% - она обошла республиканца Джона Мейплса, финансового консультанта, позиционирующего себя как "патриота, ставящий Америку на первое место", которого лично поддерживал президент США Дональд Трамп.Теперь Грегори получит место в палате представителей штата и будет представлять 87-й избирательный округ, в который входит резиденция главы государства Мар-а-Лаго, где он проводит много времени и называет своё поместье "зимним Белым домом".А ведь чуть более года назад, в ноябре 2024-го, там же, в этом же избирательном округе, республиканца Майка Карузо, которому прежде принадлежал этот мандат (он подал в отставку в связи с переходом на другую должность), переизбрали с перевесом в 19%, а сам Трамп обошёл на президентских выборах Камалу Харрис на 11%. И вообще Флорида за последние годы "покраснела", т.е. больше стала тяготеть к прореспубликанским настроениям."Мар-а-Лаго только что из красного стал синим, и это должно заставить республиканцев понервничать перед промежуточными выборами. Сегодняшний вечер доказывает, что республиканцы уязвимы повсюду", - предупредила руководитель комитета Демократической партии по законодательным кампаниям (который занимается избранием членов партии в местные законодательные органы) Хизер Уильямс.Успех Грегори свидетельствует о том, что демократы могут победить где угодно, даже на "заднем дворе" Дональда Трампа, сказала председатель флоридского отделения Демократической партии Никки Фрид.По словам Уильямс, с момента второго прихода Трампа к власти демократы отвоевали у республиканцев 29 мест в местных органах власти, республиканцы не смогли вернуть себе ни одного.И хотя после победы Грегори контроль над законодательным собранием Флориды всё равно останется за республиканцами, всё же это серьёзный репутационный удар по политической силе президента.Стратеги Республиканской партии представили происходящее как естественный регресс после значительных успехов в 2024 году по всей стране. Однако демократы видят в результатах растущее недовольство избирателей президентом Трампом, которое может сохраняться до ноября и промежуточных выборов в Конгресс.Рейтинг Трампа, согласно опросу, проведённому социологической службой Ipsos и агентством Reuters 20-23 марта, упал до 36%. Для сравнения, самый низкий показатель предыдущего президента демократа Джо Байдена составлял 35%, а антирекорд самого Трампа – 33% на первом сроке правления.Мнения американцев о Трампе значительно ухудшились в связи с его действиями касательно экономики и стоимости жизни, поскольку цены на бензин резко выросли после скоординированных ударов США и Израиля по Ирану, поясняют авторы исследования, лишь 25% респондентов одобрили действия Трампа в отношении стоимости жизни, а это центральный вопрос его предвыборной кампании 2024 года.Почти половина (45%) участников исследования AP и NORC выразили опасения, что вряд ли смогут позволить себе бензин в ближайшие месяцы.Свою избирательную программу Грегори строила вокруг темы уровня жизни: доступность жилья, рост цен на продукты и бензин."Все ощущают на себе кризис доступности топлива, и последнее, что нужно семьям во Флориде, когда они и испытывают такие финансовые трудности, — это бензин по $4", — сказала избранный член местной палаты представителей.Средняя цена бензина в США 25 марта, по сообщению Американской автомобильной ассоциации, достигла $3,983 за галлон (днём ранее была $3,977), а в Калифорнии и вовсе $5,831.Грегори отметила, что присутствие Трампа в избирательном округе никак не было отражено в её предвыборной кампании, но она была бы рада возможности поговорить с президентом.Трамп переехал во Флориду в 2019 году из-за конфликта с властями родного Нью-Йорка и более жёсткими налоговыми правилами, официально сменив не только место жительства, но и регистрацию избирателя, соответственно и голосует он в округе Палм-Бич. В этот раз глава государства, как и его жена Меланья, а также младший сын Бэррон, проголосовал по почте, хотя активно выступает против этого способа, 23 марта во время визита в Мемфис назвал такое голосование мошенничеством, а чуть ранее настоял на включении в закон SAVE America Act ограничений обстоятельств, оправдывающих волеизъявление таким способом, но сам всего через несколько дней, 14 марта, запросил свой бюллетень для дистанционного голосования. За что подвергся критике общественности. Представители Белого дома объяснили это "разумным исключением" как для граждан, часто пребывающих в разъездах.Но стоит напомнить, что почтовое голосование в том числе способствовало победе Трампа на выборах-2024 – избиратели прислушались к призывам его невестки Лары, бывшей председателем Национального комитета Республиканской партии.Чтобы не превратиться в "хромую утку" уже в обозримом будущем, 47-му президенту, которому осталось работать на высшем государственном посту ещё почти 3 года, нужно срочно вспомнить о своём ключевом обещании согражданам."Лишь 29% населения страны одобряют экономическую политику Трампа, это самый низкий рейтинг за всю историю президентства Трампа и ниже, чем любой экономический рейтинг Джо Байдена. Опасения избирателей по поводу экономики и в частности роста стоимости жизни стали существенным фактором поражения Байдена, а Трамп проводил свою предвыборную кампанию, обещая создать процветающую экономику", - отмечают авторы опроса Ipsos/Reuters.Но этим проблемы хозяина Белого дома не ограничиваются. На 28 марта масштабный протест намечен против политики нынешней администрации, он, как пишет журнал Times, может стать крупнейшей подобной акции в истории США. Центром протестного движения станет Миннеаполис, где агенты Миграционной и таможенной службы США (ICE) убили двоих американских граждан, по этому поводу и соберутся активисты, к ним присоединятся знаменитости, в частности актриса Джейн Фонда и сенатор Берни Сандерс. Организаторы рассчитывают, что по всей стране пройдёт около 3000 акций. В октябре прошлого года протесты под лозунгом "Нет королям" охватили около 2700 населённых пунктов, включая Вашингтон, и собрали порядка 7 млн человек.Подобные акции вряд ли, конечно, приведут к немедленному отстранению Трампа от власти, но симпатии общественности к президенту явно не укрепляют, к Республиканской партии в целом тоже, а это отразится на исходе промежуточных выборов в Конгресс. На текущий момент демократы прочно сохраняют пусть и небольшое, но устойчивое преимущество – около 5%. Более того, кандидаты партии успешно побеждают на местных выборах в целом ряде штатов, включая те, которые традиционно оставались за республиканцами.Если демократы одержат верх в ноябре, то "синий поворот" произойдёт не только в Мар-а-Лаго, но и в Палата представителей и, возможно, даже в Сенате США.Читайте также: Трамп дорабатывает на импичмент. Причины отстранения от власти президента США уже есть

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Новости

